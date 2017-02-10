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16 февраля адвокаты АО «Юскутум» проведут мастер-класс «Ошибки во время обыска»

10 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Налоговая полиция упразднена и теперь поводов для переживаний на счет проведения обысков по финансово-хозяйственной деятельности стало меньше. Однако, осталась еще гвардия проверяющих, которые могут прийти без приглашения и погубить ваш бизнес. К тому же реформы в нашей стране непредсказуемы и какими правами наделит законодатель проверяющих в лице прокуратуры, МВД, СБУ, НАБУ – остается неизвестным.

У вас есть выбор: потратить 3 часа личного времени, посетить мастер-класс "Ошибки во время обыска" и узнать от практиков ответы на вопросы:

- Как подготовиться к обыску?

- Как вести себя во время обыска?

- Как вести себя во время допроса?

или в страхе ждать «гостей».

Спикерами мастер-класса являются партнёры ведущей юридической фирмы Украины АО “Юскутум” Ксения Проконова и Денис Овчаров, имеющие более 10 лет опыта в практике безопасности бизнеса.

В случае, если нет возможности присутствовать лично, станьте участником мероприятия он-лайн, а также получите видеозапись мастер-класса.

По многочисленным просьбам юристов и предпринимателей, организаторы повторно проводят этот мастер-класс. Если вы все же думаете, что вас эта тема не касается, обязательно перешлите это приглашение своему адвокату – это реальная возможность узнать о нововведениях в процессе обысков и допросов, вступивших в силу с 1 января, а также получить сертификат о повышении квалификации.

Дата мероприятия: 16 февраля 2017 года, 19:00 Киев (20:00 МСК).

Место проведения: Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 35-д, Отель “Алфавито”, конференц-зал ДИСПУТ. Для участников из других городов и стран предусмотрена качественная прямая онлайн-трансляция.

Организатор: Академия консалтингового бизнеса.

Подробности и регистрация по ссылке.

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