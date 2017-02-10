Кабинет министров обновил Перечень отраслей знаний и специальностей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление правительства, согласно которому в соответствующий Перечень добавлена 1 отрасль знаний и 8 специальностей. Это постановление было обнародовано на правительственном портале 8 февраля 2017 и вводится в действие с момента опубликования его в «Официальном вестнике Украины».
Изменения вносились в соответствии с предложениями высших учебных заведений, объединений работодателей и государственных органов.
В частности, внесены область знаний «Международные отношения», в которую вошли 3 специальности - «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии», «Международные экономические отношения» и «Международное право».
Также Перечень дополнили следующим специальностям:
• «География» (область знаний «Естественные науки»);
• «Информационные системы и технологии» (область знаний «Информационные технологии»);
• «Деревообрабатывающие и мебельные технологии» (область знаний «Производство и технологии»);
• «Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии» (область знаний «Архитектура и строительство»);
• «Физическая терапия, Эрготерапия», «Педиатрия», «Общественное здоровье» (область знаний «Здравоохранение»);
• «Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности)» (область знаний «Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы»).
Отдельно стоит отметить, что соискателям образования по специальностям «Право» и «Международное право» предоставлено квалификацию юриста.
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