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Сегодня 10 февраля 2017 года, 18:33

Кабинет министров обновил Перечень отраслей знаний и специальностей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление правительства, согласно которому в соответствующий Перечень добавлена 1 отрасль знаний и 8 специальностей. Это постановление было обнародовано на правительственном портале 8 февраля 2017 и вводится в действие с момента опубликования его в «Официальном вестнике Украины».

Изменения вносились в соответствии с предложениями высших учебных заведений, объединений работодателей и государственных органов.

В частности, внесены область знаний «Международные отношения», в которую вошли 3 специальности - «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии», «Международные экономические отношения» и «Международное право».

Также Перечень дополнили следующим специальностям:

• «География» (область знаний «Естественные науки»);

• «Информационные системы и технологии» (область знаний «Информационные технологии»);

• «Деревообрабатывающие и мебельные технологии» (область знаний «Производство и технологии»);

• «Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии» (область знаний «Архитектура и строительство»);

• «Физическая терапия, Эрготерапия», «Педиатрия», «Общественное здоровье» (область знаний «Здравоохранение»);

• «Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности)» (область знаний «Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы»).

Отдельно стоит отметить, что соискателям образования по специальностям «Право» и «Международное право» предоставлено квалификацию юриста.