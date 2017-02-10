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Сегодня 10 февраля 2017 года, 17:02

Конкурс в ВС: еще 149 кандидатов допущены к квалификационному оцениванию

9 февраля с.г. Высшая квалификационная комиссия судей Украины решала вопрос допуска кандидатов к прохождению квалификационного тестирования в рамках конкурса на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда.

Как сообщают в пресс-службе ВККС, на заседаниях коллегий Комиссии по результатам специальной проверки 154 кандидатов в квалификационного оценивания допущено 149 кандидатов, отказано - 5.

Со списком кандидатов, допущенных к участию в квалификационном оценивании, можно ознакомиться по ссылке.

Комиссия допустила Ющука Олега Сергеевича к прохождению квалификационного оценивания для участия в конкурсе в Верховный Суд. Относительно Ющука Олега Сергеевича остановлено проведение квалификационного оценивания до вступления в законную силу приговора суда или прекращение уголовного производства.

Отказано в допуске к прохождению квалификационного оценивания:

• Зарубе Петру Ивановичу;

• Карплюку Олег Иванович;

• Берковичу Александру Ивановичу;

• Нескородженой Ларисе Леонидовне;

• Петрову Евгению Викторовичу.