Сегодня 10 февраля 2017 года, 17:01

Мать погибшего в Донбассе военного выиграла суд против России, - СМИ

Мать военного Ярослава Костишина, погибшего на Донбассе, выиграла суд против России. Соответствующее решение о взыскании с государства-агрессора суммы эквивалентной 60 тысячам евро в пользу Марии Костишиной 7 февраля принял Ивано-Франковский городской суд.

Это уже второй суд, выигранный этой семьей. В прошлом году в суд на Россию подала жена погибшего Светлана, с двумя дочерьми проживает в поселке городского типа Ярмолинцы на Хмельнитчине.

Ярмолинский райсуд принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу вдовы Костишина и его несовершеннолетних дочерей суммы морального и материального ущерба эквивалентной 189 тысячам евро. Тогда российская сторона не подала апелляцию.

Если в течение десяти дней не будет обжаловано и решение Ивано-Франковского суда, оно вступит в силу, и семья получит законные основании требовать исполнения решения суда.

Чтобы заставить Россию заплатить, Мария Костишина подумывает обратиться в Европейский суд по правам человека.