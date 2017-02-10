Сегодня 10 февраля 2017 года, 17:01

НБУ изменил критерии для разделения банков на группы

Национальный банк Украины определил новые критерии распределения банков на отдельные группы на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, новые критерии закреплены в решении правления НБУ от 10 февраля 2017 года № 76-рш. Согласно документу, предусмотрены следующие группы: - банки с государственной долей - банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка; - банки иностранных банковских групп - банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам; - банки с частным капиталом - банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия один или несколько частных инвесторов, прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка.

В НБУ подчеркнули, что такое распределение не будет применяться для надзорных целей, а будет использоваться исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины.