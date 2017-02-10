КМУ согласовал порядок проверок е-деклараций чиновников, – НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции начнет проверку электронных деклараций чиновников после утверждения порядка ее проведения на уровне агентства. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила глава НАПК Наталия Корчак.
«Относительно вопроса выявленных нарушений, Министерство юстиции, как они анонсировали через прессу, разработали нам порядки, и в Кабинете министров проводилось рабочее совещание. Вчера, я так понимаю, был согласован порядок проведения проверок. Они нам передадут, и мы утвердим его на своем решении нацагентства. И когда у нас будет юстированный порядок проведения проверок, мы начнем проверки электронных деклараций», - сказала она.
Н.Корчак также отметила, что система электронного декларирования все время совершенствуется в режиме реального программирования.
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