Сегодня 10 февраля 2017 года, 15:30

НАБУ завершает расследование части «газового дела» А.Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро планирует передать в суд первую часть дела о газовых махинациях народного депутата группы «Воля народа» Александра Онищенко. Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 10 февраля.

«В понедельник первая часть этого дела, которая касается тех, фигурантов, которые установлены, находятся под стражей или под другими мерами, планируется объявление об окончании... и соответственно начале ознакомления фигурантов дела для дальнейшей передачи в суд», – сказал в частности А.Сытник.

Также г-н Сытник на брифинге отчитался, что за 14 месяцев деятельности НАБУ в рамках криминальной расследований наложил арест на 601 миллион гривен, 80 млн долларов и 7 миллионов евро, а также на большое количество недвижимости.

Напомним, А.Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховый Совет предоставил разрешение на привлечение его к ответственности, задержание и арест, однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул Украину. 8 августа А.Онищенко был объявлен в национальный розыск. Он заявлял, что не признает своей вины и собирается судиться в Лондоне.