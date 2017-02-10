Сегодня 10 февраля 2017 года, 15:30

Апелляционный суд подтвердил, что госслужащие могут проводить тренинги

Апелляционный суд г.Киева 10 февраля закрыл дело в отношении сотрудницы НАБУ Екатерины Везелевой-Борисовой, поскольку не видит в тренингах признаков коррупции. Об этом сообщил в соцсети ее адвокат Алексей Задоенко.

«Победа! Тренинг - это преподавательская деятельность, разрешенная государственным служащим», - написал он.

«Закрыть производство об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях Везелевой-Борисовой Екатерины Олеговны состава административного правонарушения. Постановление является окончательным, вступает в силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит», - процитировал адвокат решение суда.

Эту информацию на брифинге подтвердил председатель НАБУ Артем Сытник.

Апелляционный суд отменил предыдущее решение Соломенского суда, который в октябре 2016-го признал Везелеву-Борисову виновной в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Суд посчитал, что тренинги не являются преподавательской деятельностью, и обязал чиновницу вернуть заработанные во время тренингов 18 тысяч гривен и заплатить более 8 тысяч гривен штрафа.

По словам сотрудницы НАБУ, она читала тренинги на темы молодежного лидерства и гендерного равенства для Фонда Фридриха Эберта на Украине. Она утверждает, что вела тренинги в нерабочее время и это не касалось ее должностной деятельности. В НАБУ Екатерина Везелева-Борисова занимает должность заместителя начальника Отдела обеспечения работы директора Бюро.