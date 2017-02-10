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Сегодня 10 февраля 2017 года, 15:31

НАБУ расследует коррупционные дела почти на 83 млрд грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 264 производства, совокупный предмет преступления составляет почти 83 миллиарда гривен. Об этом на брифинге в Киеве сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

«На стадии досудебного расследования в НАБУ находится 264 производства, совокупный размер предмета преступления по которым составляет 82,9 млрд грн», - информировал он.

По словам г-на Сытника, в процессе досудебных расследований были арестованы денежные средства в сумме 601,94 млн грн, 80,16 млн долл. США, 7,41 млн евро, 3170 фунтов. Также он добавил, что в результате деятельности НАБУ удалось предотвратить хищение 583 млн грн, на счета государственных предприятий возвращено 116 млн грн.

Также он добавил, что в результате деятельности НАБУ удалось предотвратить хищение 583 млн грн, на счета государственных предприятий возвращено 116 млн грн.