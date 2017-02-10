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Сегодня 10 февраля 2017 года, 13:59

Евросоюз в ближайшие недели выделит Украине 600 миллионов евро, - президент Еврокомиссии

Европейская комиссия планирует выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в ближайшие недели. Об этом сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по результатам переговоров с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Брюсселе.

«Это будет сделано (выделение средств) в ближайшие недели», - сказал Ж.Юнкер.

Он подчеркнул, что данное решение принято по результату проводимых Украиной реформ.