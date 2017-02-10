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Совет судей делегировал двух представителей в Комиссию по вопросам высшего корпуса госслужбы в системе правосудия

10 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня проходит заседание Совета судей Украины. В ходе рабочей встречи членов высшего органа судейского самоуправления, среди прочего, был рассмотрен кадровый вопрос: принято решение делегировать в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия (Комиссия) двоих своих представителей- судью Киевского апелляционного хозяйственного суда Валерия Сухового и судью Киевского апелляционного административного суда Евгения Мезенцева.

Следует отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 29 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» указанная Комиссия действует при Высшем совете правосудия (ВСП), субъектами ее формирования являются Высшая квалификационная комиссия судей и ВСП (каждый делегирует по двое членов, не являющихся судьями или судьями в отставке), Совет судей Украины и Верховный Суд (в состав Комиссии входят три судьи ВС).

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