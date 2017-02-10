Апелляционный суд США оставил в силе приостановку миграционного указа Трампа

Апелляционный суд США, оставил в силе решение, которое временно отменило миграционный указ Дональда Трампа.
Три судьи заявили, что даже временное восстановление запрета может причинить вред. В постановлении суда говорится, что правительство США не предоставило никаких доказательств оправдывающих запрет въезда в страну из семи мусульманских стран.
Сразу после того, как стало известно о решении суда, Д.Трамп заявил, что на кону стоит безопасность страны.
«Увидимся в суде, на карту поставлена безопасность нашего народа!» - написал Д.Трамп в своем Twitter.
Как известно указ Трампа от 27 января запретил въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Однако, Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа.
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