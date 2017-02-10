В территориальных сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины с 9 февраля можно получить международное водительское удостоверение. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.
«Международное удостоверение водителя — это новая услуга сервисных центров МВД, которая никогда ранее не была доступна в МРЭО. Получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального удостоверения водителя, при этом национальное удостоверение не изымается», — сообщил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
Как отмечают в ведомстве, международное водительское удостоверение важно для граждан Украины, которые работают или временно проживают за рубежом, а также собираются путешествовать автотранспортом.
Благодаря международному удостоверению расширяется перечень стран, где украинцы могут пользоваться транспортными средствами. При этом в МВД подчеркивают, что документ позволит управлять ТС на территории тех стран, которые присоединились к Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года.
Международное водительское удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов, на основании национального удостоверения и действует три года. Стоимость услуги составит 34 грн 16 коп.
Для получения международного удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации, и предоставить оригинал национального удостоверения водителя, внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины и фотографию размером 3,5 х 4,5 см на матовой бумаге.
Более подробная информация об услуге размещена на сайте hsc.gov.ua.
Напомним, ранее стало известно, что на Украине планируется снизить срок действия водительского удостоверения в зависимости от категории транспорта до 5-15 лет.
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