Сегодня 10 февраля 2017 года, 12:28

Минюст вернул инвесторам квартиры в скандальной новостройке

Министерство юстиции Украины отменило решение о перерегистрации прав собственности на 52 квартиры в невведенном в эксплуатацию жилом доме. Такое решение принято комиссией по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте на заседании в среду.

Отметим, что речь идет о новострое по ул.Харьковское шоссе, 15-а, в Днепровском районе Киева. По этому адресу находится жилкомплекс «Новая волна» (входит в список скандальных строек Анатолия Войцеховского).

Член комиссии Елизавета Макогон отметила, что 30 декабря 2016 года в министерство поступила жалоба от ООО «Классика строительства» (Киев), выступающего заказчиком строительства жилого дома по ул.Харьковское шоссе, 15-а, в Киеве, на незаконные действия частного нотариуса, государственного регистратора Оксаны Буряк.

Решением комиссии были отменены решения о государственной регистрации прав и их отягощений, принятые частным нотариусом Оксаны Буряк относительно квартир в доме на Харьковском шоссе, 15-а, в Киеве.

Кроме того, комиссия навсегда аннулировала Буряк доступ к государственному реестру, а также будет требовать аннулирования ее разрешения на нотариальную деятельность.

Решениями нотариуса в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество были внесены записи, в соответствии с которыми права собственности на квартиры в указанном жилом доме были перерегистрированы на дочернее предприятие «ТБС».

Представитель жалобщика, начальник юридического отдела юридической фирмы «Ювито» (Киев) Петр Сергеев отметил, что действия нотариуса могли быть совершены на основании поддельных документов, предоставленных третьими лицами. Кроме того, нотариус не имел законодательных оснований для перерегистрации прав собственности на объект, который не введен в эксплуатацию. Нотариус обязан был вытребовать документы из архивных реестров, проверить их подлинность и после этого осуществлять регистрационные действия, что не было сделано.