Апелляционный суд признал законным отказ в задержании и аресте экс-председателя ВХСУ В.Татькова, - ГПУ

Апелляционный суд Киева признал законным решение суда первой инстанции, которым было отказано в задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения в виде ареста бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.
Он отметил, что 8 февраля суд рассмотрел апелляцию Генпрокуратуры.
«Апелляция оставила в силе отказ», - сообщил С.Горбатюк.
При этом он подчеркнул, что мотивировочная часть решения Апелляционного суда озвучена не была.
Напомним, в декабре 2016 года Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре задержание и доставку в суд Татькова. Суд принял во внимание доводы стороны защиты, что экс-глава Высшего хозсуда не скрывается от следствия, а пребывает на лечении за границей.
18 октября 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении В.Татькову и судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
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