Сегодня 10 февраля 2017 года, 10:58

Апелляционный суд признал законным отказ в задержании и аресте экс-председателя ВХСУ В.Татькова, - ГПУ

Апелляционный суд Киева признал законным решение суда первой инстанции, которым было отказано в задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения в виде ареста бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Он отметил, что 8 февраля суд рассмотрел апелляцию Генпрокуратуры.

«Апелляция оставила в силе отказ», - сообщил С.Горбатюк.

При этом он подчеркнул, что мотивировочная часть решения Апелляционного суда озвучена не была.

Напомним, в декабре 2016 года Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре задержание и доставку в суд Татькова. Суд принял во внимание доводы стороны защиты, что экс-глава Высшего хозсуда не скрывается от следствия, а пребывает на лечении за границей.

18 октября 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении В.Татькову и судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.