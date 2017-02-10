Пенсионный возраст поднимать не будут, - вице-премьер-министр Украины

Украинская власть не собирается поднимать пенсионный возраст. Об этом на своей странице в социальной сети написал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
При этом чиновник считает, что информационная волна, касательно требований требований МВФ к властям Украины о повышении пенсионного возраста или стажа граждан, претендующих на пенсионные выплаты, была специально поднята.
«Вижу уже несколько десятков ссылок этой новости в СМИ с заголовком: «Власть согласилась с поднятием пенсионного возраста". Вот откуда эти заголовки берутся ??? Что за бред ??
Мне интересно: один какой-то невежда или сознательный манипулятор придумал «от фонаря» заголовок. Для чего другие СМИ тупо начинают распространять откровенную чушь?», - возмутился в своем заметке П.Розенко.
При этом он призвал репортеров при подготовке подобных материалов обращаться к первоисточникам, то есть - власти.
«Пенсионный возраст в Украине подниматься не будет! Точка», - резюмировал чиновник.
Вместе с тем Павел Розенко выразил уверенность, что проведение пенсионной реформы в государстве таки должно пройти. И он надеется, что она будет проведена.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: