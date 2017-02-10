Сегодня 10 февраля 2017 года, 10:57

Пенсионный возраст поднимать не будут, - вице-премьер-министр Украины

Украинская власть не собирается поднимать пенсионный возраст. Об этом на своей странице в социальной сети написал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

При этом чиновник считает, что информационная волна, касательно требований требований МВФ к властям Украины о повышении пенсионного возраста или стажа граждан, претендующих на пенсионные выплаты, была специально поднята.

«Вижу уже несколько десятков ссылок этой новости в СМИ с заголовком: «Власть согласилась с поднятием пенсионного возраста". Вот откуда эти заголовки берутся ??? Что за бред ??

Мне интересно: один какой-то невежда или сознательный манипулятор придумал «от фонаря» заголовок. Для чего другие СМИ тупо начинают распространять откровенную чушь?», - возмутился в своем заметке П.Розенко.

При этом он призвал репортеров при подготовке подобных материалов обращаться к первоисточникам, то есть - власти.

«Пенсионный возраст в Украине подниматься не будет! Точка», - резюмировал чиновник.

Вместе с тем Павел Розенко выразил уверенность, что проведение пенсионной реформы в государстве таки должно пройти. И он надеется, что она будет проведена.