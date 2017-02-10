Сегодня 10 февраля 2017 года, 10:57

Парламент принял в целом закон о службе в органах местного самоуправления

Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект № 2489 «О службе в органах местного самоуправления». За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата.

Согласно закону, работать в органах местного самоуправления не могут лица, не прошедшие специальную проверку и подпадающие под действие закона «Об очищении власти». Документом вводится конкурсный отбор служащих местного самоуправления. Предусматривается установить введение 3-х категорий должностей служащих местного самоуправления: I категория - управляющие делами исполнительного комитета местных советов; II категория - руководители структурных подразделений аппарата местных советов; III категория - другие должности.

При этом служащие I категории не имеют права быть членами политических партий. А служащие всех категорий не могут принимать участие в предвыборной агитации, если только они не являются кандидатами в Президенты, в депутаты парламента или местных советов. В случае если госслужащий регистрируется Центральной избирательной комиссией в качестве кандидата в президенты, депутаты парламента, местного совета, мэра города, то он будет обязан в однодневный срок письменно сообщить об этом председателю сельского районного, районного в городе, областного совета. При этом госслужащему-кандидату на время избирательной кампании предоставляется отпуск без сохранения зарплаты.

Также предусматривается проведение оценки результатов служебной деятельности ежегодно непосредственным руководителем на основании показателей результативности, эффективности и качества, определенных с учетом должностных обязанностей служащего местного самоуправления.