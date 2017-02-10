Сегодня 10 февраля 2017 года, 10:57

Украина создаст институт по улучшению имиджа за границей

Министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал создание в ближайшие месяцы Украинского института с представительствами в других странах, который будет следить за имиджем Украины.

«Мы проанализировали опыт европейских стран, этот опыт неодинаковый, но каким образом страна может презентовать себя за границей? За последние три года мы проделали грандиозную работу… Есть очень много отдельных проектов, но мы считаем, что настало время создать Украинский институт. На основе проанализированного опыта, на основе наших бесед с гражданским обществом и многими экспертами, мы считаем, что наиболее оптимальной формой для нас является государственное учреждение, которое не будет частью МИДа, но будет аффилировано с ним», – сказал министр на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По словам г-на Климкина, финансироваться институт будет частично за счет средств из бюджета МИДа, частично – за счет грантов, пожертвований и взаимодействия с благотворительными фондами. «Конкретные финансовые объемы мы скажем через несколько месяцев. Мы уже предусмотрели определенную часть в нашем бюджете», – уточнил он.

По словам П.Климкина, на создание института ориентировочно уйдет от двух до четырех месяцев. «Планируем, что после обсуждения устава и проведения консультаций запустим этот процесс, думаю, что это продлится несколько месяцев. Мы оцениваем это в 2-3-4 месяца, в зависимости от организации. У нас есть четкий план, по нему и будем работать», – отметил П.Климкин.

По его словам, целью создания института является «понимание современной Украины и рост доверия к Украине в международном интеллектуальном и культурном сообществе».

Также министр отметил, что планируется открыть представительства института в странах Европы, Северной Америки и Азии.