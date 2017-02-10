Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховным советом закон № 4733-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования градостроительной деятельности». Об этом сообщает пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).
Как отмечается в сообщении, в соответствии с новым законом порядок оформления разрешительных документов при строительстве будет определяться не по категории сложности объекта, а по классу последствий (незначительный, средний, значительный). При этом строительство объектов со средним и значительным классом последствий будет осуществляться исключительно по разрешительной системе.
«Большие жилые комплексы, многоэтажные дома, социальные объекты, торгово-развлекательные комплексы, офисные здания будут возводиться исключительно при наличии полного пакета разрешительной документации», - говорится в сообщении.
По словам главы ГАСИ Алексея Кудрявцева, внедрение таких изменений значительно повысит эффективность противодействия государства незаконным застройкам уже на этапе оформления документов.
«Недобросовестные застройщики больше не смогут занижать категорию сложности, чтобы возводить такие объекты, намеренно декларируя недостоверную информацию о праве на земельный участок, градостроительные условия и ограничения, или избежать проведения строительной экспертизы», - цитируется в сообщении А.Кудрявцев.
Согласно сообщению, в то же время закон максимально упрощает разрешительную систему для объектов незначительного класса последствий, которые составляют более 80% общего количества застроек на Украине.
«Так, строительство частных жилых сооружений, хозяйственных сооружений, небольших бизнес-объектов, складских помещений можно начинать уже на следующий день после подачи сообщения о начале строительных работ», - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба ГАСИ, новым законом также усилится ответственность должностных лиц органов госархстройконтроля за принятые ими решения в части оформления разрешительной документации.
По словам А.Кудрявцева, имплементация норм закона позволит существенно повысить рейтинг Украины в Doing Business, позитивно повлияет на развитие строительной отрасли в целом.
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