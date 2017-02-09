Сегодня 09 февраля 2017 года, 18:16

Юристы рассказали о тенденциях решения судебных споров по взысканию задолженности

О тенденциях решения судебных споров относительно взыскания задолженности рассказали юристы компании «КПМГ-Украина» на сегодняшнем семинаре. Обсуждались новые подходы судов и конкретные кейсы, суть которых раскрыл в своем выступлении старший юрист судебной практики Антон Каганец. Так, в постановлении ВХСУ от 23.01.2007 по делу №909/255/16 говорится, что одобрением договора является его выполнение, даже если одна сторона изменила условия. Толковать договор в суде можно только до начала его исполнения – такой вывод содержится в постановлении ВХСУ от 27.04.2016 по делу № 910/26993/15. Постановление ВХСУ от 24.05.2016 по делу № 910/17101/15 содержит следующий вывод: хотя законодательство и определяет гривну как единственное законное платежное средство в нашей стране, однако не содержат запрета на выражение в договоре денежных обязательств в иностранной валюте, определение денежного эквивалента в иностранной валюте, а также осуществление перерасчета в случае изменения курса. Однако, соответствующие положения договора должны быть четко прописаны, советует Антон Каганец. Заказчик должен принять выполненные работы даже в случае просрочки исполнителя – такие заключения можно найти в постановлении ВХСУ от 12.10.2016 по делу № 910/17101/15, информационном письме ВХСУ от 18.02.2013 № 01-06/374/2013, постановлении ВСУ от 02.10.2012 № 23/236. Также юрист рассказал о действенности обеспечительных мер на примере судебных решений, и посоветовал обратить внимание на письмо ВССУ от 01.01.2017 с анализом отдельных вопросов судебной практики, возникающих при применении судами рекомендательных разъяснений, изложенных в постановлении Пленума ВСУ от 06.11.2009 № 9 «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о признании сделок недействительными».

Юрист судебной практики Борис Куприянский осветил, в частности, тему судебных диверсий в процедуре взыскания задолженности, цель которых - затягивание судебного процесса. Диверсии могут носить деструктивный характер (создание препятствий в решении правого конфликта, недопущение выполнения невыгодного решения, блокировка хозяйственной деятельности оппонента), а также быть вполне оправданными (желание сторон заключить мировое соглашение, улучшить правовое и/или материальное положение), в том числе применяются и контрмеры на недобросовестные внепроцессуальные действия оппонента. Основные средства диверсий - обжалование постановлений (ст.106 ХПК), остановка производства (ст. 79 ХПК), отложение рассмотрения дела, перерыв в судебном заседании (ст. 77 ХПК).

Нюансы исполнения судебных решений по новому Закону «Об исполнительном производстве» раскрыла юрист судебной практики Юлия Карнась, а руководитель практики по решению налоговых споров Лариса Антощук проанализировала споры с налоговыми органами по результатам налоговой проверки и рассказала о новациях в судебной практике.