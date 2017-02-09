Депутаты поддержали законопроект, регламентирующий присоединение к объединенным территориальным общинам

Сегодня народные депутаты поддержали Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно добровольного присоединения территориальных общин)» №4772. Об этом сообщила на своей странице в социально сети народный депутат Вкитория Пташник.
Так, Закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин» будет дополнен Разделом II-1 «Порядок добровольного присоединения к объединенным территориальным общинам». Реализовать право на такое присоединение вправе смежная сельская, поселковая территориальная община, которая относится к этой же территориальной общине в соответствии с Перспективным планом формирования территорий общин АР Крым или области.
Совет объединенной территориальной общины рассматривает на ближайшей сессии полученное от сельского, поселкового председателя предложение об инициировании добровольного присоединения и по результатам рассмотрения принимает решение о предоставлении согласия или об отказе.
Проект решения о добровольном присоединении к объединенной территориальной общине должен, в частности, содержать: 1) наименование территориальной общины, которая намерена присоединиться, с указанием населенных пунктов, входящих в ее состав; 2) наименование объединенной территориальной общины, в состав которой есть намерение присоединиться; 3) план организационных мероприятий, которые должен осуществить орган местного самоуправления территориальной общины, которая намерена присоединиться.
Кроме того, Закон «О местных выборах» будет дополнен статьей 92-1, регулирующей проведение «дополнительных выборов» депутатов сельских, поселковых, городских советов от территориальной общины, присоединившейся к объединенной территориальной общине в порядке, определенном Законом Украины «О добровольном объединении территориальных общин».
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