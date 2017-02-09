В Париже состоялся ICC International Commercial Mediation Competition

Во Франции завершился двенадцатый международный конкурс по медиации ICC International Commercial Mediation Competition. Украинская команда была представлена студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
Конкурс, призванный поощрять преподавание и изучение эффективного использования медиации, является крупнейшим образовательным ежегодным событием Международной торговой палаты Парижа.
В этом году участие в нем приняло около пятисот студентов в составе 65 университетских команд, отобранных на конкурсной основе, из 34 стран мира. Судьями на конкурсе стали более 120 известных в мире медиаторов и ученых. За шесть дней мероприятия состоялось около 150 сессий медиации.
Украину на соревновании представляли студенты 1 курса магистратуры КНУ Ольга Безверхая и Евгений Шакотько. Участие украинской команды в конкурсе 2017 года полностью обеспечило АО Spenser & Kauffmann. Тренером команды выступил юрист АО Spenser & Kauffmann Денис Наконечный.
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