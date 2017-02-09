Сегодня 09 февраля 2017 года, 18:17

В Администрации Президента надеются на принятие парламентом в целом закона о КСУ в кратчайшие сроки

В Администрации президента Украины рассчитывают на принятие Верховным Советом в целом новой редакции закона о Конституционном суде в максимально короткие сроки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодняшнее результативное голосование - это еще один шаг к реформированию Конституционного суда в соответствии с потребностями украинского общества и положениями Основного закона, которые вступили в силу осенью прошлого года... Надеемся, что он будет проголосован во втором чтении в максимально короткие сроки», - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов.

Напомним, в четверг парламент принял за основу законопроект №5336-1 «О Конституционном Суде Украины». За документ со второго раза проголосовали 239 парламентариев (сначала 223 народных депутата).