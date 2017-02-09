В парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий обязать депутатов выступать на украинском языке

Председатель Верховного совета Андрей Парубий зарегистрировал проект закона о выступлениях в парламенте на украинском языке. Опубликованный на сайте парламента проект предусматривает изменения в регламент, обязывающие депутатов выступать на государственном языке на заседаниях Совета, его комитетов и комиссий.
При этом документ предусматривает перевод на украинский язык выступлений представителей и официальных лиц других государств.
Сейчас в регламенте есть норма, что речь заседаний определяется 9 статье закона об основах государственной языковой политики.
В этой статье указано, что заседание Верховного совета, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Однако есть уточнение – «говорящий может выступать на другом языке».
Андрей Парубий предлагает убрать из регламента ссылки на закон об основах государственной языковой политики.
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