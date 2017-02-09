Высший совет правосудия во время заседания 9 февраля 2017 рассмотрела материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам.
Сегодня Высший Совет правосудия принял решение уволить судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
По результатам рассмотрения совет приняла уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
• Воробьеву Ирину Владимировну с должности судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области;
• Значок Ирину Станиславовна с должности судьи Апелляционного суда Николаевской области;
• Соколова Александра Алексеевича с должности судьи Гродненского районного суда Черниговской области;
• Сурнину Людмилу Александровну с должности судьи Марковского районного суда Луганской области;
• Бевза Олега Юрьевича от должности судьи Бобринецкого районного суда Кировоградской области;
• Борисенко Владимира Владимировича с должности судьи Мостиского районного суда Львовской области;
• Вельмик Анжелику Евгеньевна с должности судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области;
• Жилу Игоря Эдуардовича с должности судьи Апелляционного суда Херсонской области;
• Слободянюк Светлану Васильевну с должности судьи Апелляционного суда города Киева;
• Шевченко Виктора Николаевича с должности судьи Апелляционного суда Черниговской области;
• Зеленова Геннадия Николаевича с должности судьи Хозяйственного суда Одесской области;
• Ильченко Елену Ефимовну с должности судьи Апелляционного суда Сумской области;
• Сороку Галину Филипповну с должности судьи Апелляционного суда Донецкой области.
Также Высший совет правосудия приняла освободить дверной Юлию Георгиевну с должности судьи апелляционного суда Запорожской области по собственному желанию.
В то же время ВСП принял решение отказать в увольнении в связи с подачей заявлений об отставке:
• Гусинскому Михаилу Олеговичу с должности судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области;
• Крилю Николаю Дмитриевичу с должности судьи Червоноградского городского суда Львовской области;
• Виниченко Любови Николаевне с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.
Рассмотрение материалов об увольнении Шевырина Андрея Алексеевича с должности судьи Татарбунарского районного суда Одесской области по собственному желанию отложено.
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