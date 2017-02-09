Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 февраля 2017 года, 16:45

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВСП принял решение уволить 14 судей с должностей по общим обстоятельствам

09 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Высший совет правосудия во время заседания 9 февраля 2017 рассмотрела материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам.

Сегодня Высший Совет правосудия принял решение уволить судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По результатам рассмотрения совет приняла уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

• Воробьеву Ирину Владимировну с должности судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области;

• Значок Ирину Станиславовна с должности судьи Апелляционного суда Николаевской области;

• Соколова Александра Алексеевича с должности судьи Гродненского районного суда Черниговской области;

• Сурнину Людмилу Александровну с должности судьи Марковского районного суда Луганской области;

• Бевза Олега Юрьевича от должности судьи Бобринецкого районного суда Кировоградской области;

• Борисенко Владимира Владимировича с должности судьи Мостиского районного суда Львовской области;

• Вельмик Анжелику Евгеньевна с должности судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области;

• Жилу Игоря Эдуардовича с должности судьи Апелляционного суда Херсонской области;

• Слободянюк Светлану Васильевну с должности судьи Апелляционного суда города Киева;

• Шевченко Виктора Николаевича с должности судьи Апелляционного суда Черниговской области;

• Зеленова Геннадия Николаевича с должности судьи Хозяйственного суда Одесской области;

• Ильченко Елену Ефимовну с должности судьи Апелляционного суда Сумской области;

• Сороку Галину Филипповну с должности судьи Апелляционного суда Донецкой области.

Также Высший совет правосудия приняла освободить дверной Юлию Георгиевну с должности судьи апелляционного суда Запорожской области по собственному желанию.

В то же время ВСП принял решение отказать в увольнении в связи с подачей заявлений об отставке:

• Гусинскому Михаилу Олеговичу с должности судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области;

• Крилю Николаю Дмитриевичу с должности судьи Червоноградского городского суда Львовской области;

• Виниченко Любови Николаевне с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

Рассмотрение материалов об увольнении Шевырина Андрея Алексеевича с должности судьи Татарбунарского районного суда Одесской области по собственному желанию отложено.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (998) от 07/02/17 Свежий номер

Таможенное право

№ 6 (998)
Документы и аналитика

МКАСимальное ускорение

Судебная практика

Тождество правосудия

Тема номера:

Блок-пост

Частная практика

Обстановка по требованию

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    aequo
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом