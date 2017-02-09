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Сегодня 09 февраля 2017 года, 16:45

ВСП принял решение уволить 14 судей с должностей по общим обстоятельствам

Высший совет правосудия во время заседания 9 февраля 2017 рассмотрела материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам.

Сегодня Высший Совет правосудия принял решение уволить судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По результатам рассмотрения совет приняла уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

• Воробьеву Ирину Владимировну с должности судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области;

• Значок Ирину Станиславовна с должности судьи Апелляционного суда Николаевской области;

• Соколова Александра Алексеевича с должности судьи Гродненского районного суда Черниговской области;

• Сурнину Людмилу Александровну с должности судьи Марковского районного суда Луганской области;

• Бевза Олега Юрьевича от должности судьи Бобринецкого районного суда Кировоградской области;

• Борисенко Владимира Владимировича с должности судьи Мостиского районного суда Львовской области;

• Вельмик Анжелику Евгеньевна с должности судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области;

• Жилу Игоря Эдуардовича с должности судьи Апелляционного суда Херсонской области;

• Слободянюк Светлану Васильевну с должности судьи Апелляционного суда города Киева;

• Шевченко Виктора Николаевича с должности судьи Апелляционного суда Черниговской области;

• Зеленова Геннадия Николаевича с должности судьи Хозяйственного суда Одесской области;

• Ильченко Елену Ефимовну с должности судьи Апелляционного суда Сумской области;

• Сороку Галину Филипповну с должности судьи Апелляционного суда Донецкой области.

Также Высший совет правосудия приняла освободить дверной Юлию Георгиевну с должности судьи апелляционного суда Запорожской области по собственному желанию.

В то же время ВСП принял решение отказать в увольнении в связи с подачей заявлений об отставке:

• Гусинскому Михаилу Олеговичу с должности судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области;

• Крилю Николаю Дмитриевичу с должности судьи Червоноградского городского суда Львовской области;

• Виниченко Любови Николаевне с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

Рассмотрение материалов об увольнении Шевырина Андрея Алексеевича с должности судьи Татарбунарского районного суда Одесской области по собственному желанию отложено.