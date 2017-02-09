Народных заседателей «заменят» на присяжных

Верховный Совет разрешил рассмотрение дел об усыновлении, объявлении лица умершим с участием присяжных, предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке. Парламентарии за основу приняли соответствующие изменения в ГПК, предлагаемые законопроектом №5271 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины (относительно рассмотрения дел с участием присяжных)».
Законопроект состоит из 2 разделов. Первый раздел предусматривает изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым термин «народные заседатели», заменен термином «присяжные».
Указанные изменения будут распространяться и на рассмотрение дел, производства по которым открыты до вступления в силу этих изменений.
Второй раздел регулирует порядок вступления в силу Закона: документ вступает в силу со дня его опубликования и применяется к делам, производство по которым открыто после вступления в силу настоящего Закона.
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