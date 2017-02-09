Суд дал согласие на заочный арест экс-министра доходов А.Клименко

Апелляционный суд дал разрешение на заочный арест бывшего министра доходов Александра Клименко. Об этом говорится в сообщении суда.
Такое решение было вынесено 8 февраля. Суд постановил удовлетворить ходатайство следственного управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении А.Клименко.
«Избрать подозреваемому Клименко А.В. меру пресечения в виде содержания под стражей», - сказано в сообщении.
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины установили место проживания бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко в России.
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