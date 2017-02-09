Сегодня 09 февраля 2017 года, 15:14

Нацтелерадио оштрафовало радиостанции на 500 тыс. грн за невыполнение квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг оштрафовал ряд радиостанций на общую сумму свыше 500 тыс. гривен за несоблюдение квот трансляции украинских песен и ведения программ на государственном языке. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Размер штрафов для каждой компании был разным и определялся на уровне 5% от суммы лицензионного сбора. Наибольшие штрафы получили радиостанция «Шансон» и KISS FM. В частности, размер штрафов составил: KISS FM - 215 600,00 гривен, «Радио «Шансон» - 125 726,40 гривен, ТРК «Ирта» - 25 864,00 гривен, «Телерадиокомпания Маяк» - 4 040 гривен, «Европа плюс Днипро» - 33 600,00 гривен, М FM - 36 360,00 гривен, телерадиокомпания «Симон» - 37 800,00 гривен, «Вести. Радио» - 39 600,00 гривен.

Напомним, с конца 2016 года на Украине действует норма, согласно которой доля песен на украинском языке в радиоэфире должна составлять не менее 25% в течение суток, а также в промежутках с 7 до 14 часов и с 15 до 22 часов. Кроме того, не менее 50% всех программ должны вестись в эфире на государственном языке.