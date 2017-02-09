Сегодня 09 февраля 2017 года, 13:43

Принят в первом чтении законопроект о Конституционном Суде Украины

Сегодня парламент принял в первом чтении проект закона «О Конституционном Суде Украины» (№5336-1), разработанный экспертами Совета по вопросам судебной реформы, и внесенный на рассмотрение Верховного Совета Украины группой народных депутатов. Указанный проект закона поддержали 239 народных депутатов.

Законопроектом, в частности, предлагается установить порядок назначения судей Конституционного Суда Украины (КСУ) на конкурсной основе. Предусматривается создание трех конкурсных комиссий, отдельно для каждого субъекта формирования КСУ: Президента, парламента и съезда судей.

Причем для формирования конкурсной комиссии последним — наивысшим органом судейского самоуправления, который, как известно, не является постоянно действующим, предусмотрен более оперативный сценарий: созданием соответствующей комиссии будет заниматься Совет судей Украины. Устанавливаются общие требования для всех трех конкурсных комиссий: их состав формируется из числа юристов «с признанным уровнем компетентности», которые не принимают участия в конкурсном отборе на должность судьи КСУ. При этом оговаривается, что в состав конкурсной комиссии, созданной парламентом, входит по меньшей мере один представитель депутатской фракции. Конкурсной комиссии будет вверено функции по изучению документов претендентов, проведению собеседования с ними и составлению списка кандидатов, рекомендованных на должность судьи КСУ. Перечень рекомендованных должен содержать количество кандидатур, которое как минимум втрое превышает количество вакансий.

Кроме того, предполагается новая организационная структура КСУ: Большая палата (действует в составе всех судей Суда и решает вопрос по делам по конституционным представлениям и конституционным обращениям), два сената суда (каждый действует в составе девяти судей и рассматривает вопрос о соответствии Конституции Украины законов Украины (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица) и шесть коллегий судей (каждая действует в составе трех судей).

Для КСУ предлагается ввести два новых института — специального советника и обеспечительного приказа. Последний для конституционной юрисдикции является ноу-хау: оно будет применяться в исключительных случаях, когда существует необходимость предупредить неотвратимые последствия, которые могут повлечь за собой невозможность защиты прав, о которых идет речь в конституционной жалобе. Другая новая опция — институт специального советника — вводится временно, до 1 января 2020 года, с целью предоставления экспертной помощи в конституционных производствах по конституционной жалобе. Для осуществления функций специального советника Суд по своему решению может пригласить судью в отставке иностранного органа конституционной юрисдикции или представителя международной правительственной организации, задачей которой является вопрос конституционного права. При этом существует оговорка: не может быть приглашен для осуществления этих функций гражданин государства, которое украинский парламент признал агрессором.

Еще одной новацией является механизм пролонгации срока полномочий судьи КСУ. Устанавливается, что в случае, если количественный состав Суда становится меньшим, чем это необходимо для его полномочности, вследствие окончания срока пребывания судьи в должности или достижения им предельного возраста (70 лет), то такой судья продолжает работать до назначения своего преемника, но не более трех месяцев.