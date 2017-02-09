Вчера, 8 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины решала вопрос допуска кандидатов к прохождению квалификационного тестирования в рамках конкурса на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
На заседаниях коллегий Комиссии по результатам специальной проверки 267 кандидатов в квалификационного оценивания допущено 202 кандидата, отказано - 1, отложено рассмотрение вопроса о 63 кандидатах и по 1 кандидату вопрос оставлен без рассмотрения.
Со списком кандидатов, допущенных к участию в квалификационном оценивании можно ознакомиться по ссылке.
Комиссией допущены к прохождению квалификационного оценивания и остановлено его проведение до вступления в законную силу приговора суда или прекращение уголовного производства в отношении:
• Емельянова Артура Станиславовича;
• Ковтуненко Виталия Владимировича;
• Гетьманенко Аллы Ивановны.
Отказано в допуске к прохождению квалификационного оценивания Станиславскому Валерию Петровичу. Комиссия оставила без рассмотрения вопроса о допуске к квалификационному оцениванию Антонюка Александра Андреевича.
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