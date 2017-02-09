Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 февраля 2017 года, 15:14

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВККС допустила к квалификационному оцениванию еще 202 кандидата в ВС

09 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Вчера, 8 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины решала вопрос допуска кандидатов к прохождению квалификационного тестирования в рамках конкурса на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

На заседаниях коллегий Комиссии по результатам специальной проверки 267 кандидатов в квалификационного оценивания допущено 202 кандидата, отказано - 1, отложено рассмотрение вопроса о 63 кандидатах и по 1 кандидату вопрос оставлен без рассмотрения.

Со списком кандидатов, допущенных к участию в квалификационном оценивании можно ознакомиться по ссылке.

Комиссией допущены к прохождению квалификационного оценивания и остановлено его проведение до вступления в законную силу приговора суда или прекращение уголовного производства в отношении:

• Емельянова Артура Станиславовича;

• Ковтуненко Виталия Владимировича;

• Гетьманенко Аллы Ивановны.

Отказано в допуске к прохождению квалификационного оценивания Станиславскому Валерию Петровичу. Комиссия оставила без рассмотрения вопроса о допуске к квалификационному оцениванию Антонюка Александра Андреевича.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (998) от 07/02/17 Свежий номер

Таможенное право

№ 6 (998)
Документы и аналитика

МКАСимальное ускорение

Судебная практика

Тождество правосудия

Тема номера:

Блок-пост

Частная практика

Обстановка по требованию

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом