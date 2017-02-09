Парламент Британии окончательно принял акт о начале Brexit

Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза. Законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 494 депутата, против выступили 122.
В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсуждали несколько поправок, среди которых - разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit. В результате ни одна из поправок не была принята.
Акт о Brexit должен еще пройти обсуждение в палате лордов, но, как ожидается, с этим не должно возникнуть проблем. Ожидается, что он будет окончательно одобрен обеими палатами британского парламента до саммита ЕС, намеченного на начало марта.
После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получит право официально начать процесс выхода страны из Евросоюза.
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