Евросоюз расширит программы академобменов с украинскими студентами

Европейский союз намерен расширить программы академических обменов для украинских студентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки со ссылкой на слова главы представительства Европейского Союза на Украине Хьюга Мингарелли.
«Существующих программ международного академического обмена ЕС для такого количества образованной молодежи с Украины недостаточно. Возможно, мы действительно должны делать больше в направлении академических обменов для вас: создавать новые возможности и распространять больше информации о них. И наши новые образовательно-научные программы, считаю, будут одним из хороших способов помочь в этом», - говорится в нем.
Также Х.Мингарелли подчеркнул, что украинские студенты и ученые представляют большой интерес для ЕС.
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