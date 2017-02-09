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Депутаты предложили создать Министерство по делам ветеранов

09 февраля 2017 года Источник:Українські Новини

Верховный Совет рекомендует Кабинету Министров рассмотреть вопрос создания Министерства по делам ветеранов. За принятие проекта постановления №5712 о рекомендациях парламентских слушаний на тему: «Государственные гарантии социальной защиты участников антитеррористической операции, Революции достоинства и членов их семей: состояние и перспективы» проголосовали 239 депутатов.

Также парламент рекомендует правительству выделить участников АТО в отдельную социальную категорию с предоставлением соответствующего статуса.

Кроме того, КМУ рекомендуется снять запрет при покупке учреждениями здравоохранения компьютерной техники и мебели, особенно в областях, где проводится антитеррористическая операция.

По мнению парламента, правительство должно рассмотреть вопрос создания института правительственного уполномоченного по вопросам пострадавших во время «Революции достоинства».

Помимо этого, Государственному управлению делами рекомендуется упростить порядок реализации лицами, которые во время «Революции достоинства» получили ранения, права на бесплатное медицинское обслуживание в клинической больнице «Феофания».

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