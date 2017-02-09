Сегодня 09 февраля 2017 года, 13:43

НАБУ объявило повторный конкурс на должность главы Одесского теруправления

Национальное антикоррупционное бюро объявило повторный конкурс на должность начальника Одесского территориального управления НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Распоряжением директора НАБУ от 9 февраля объявлен повторный конкурс на замещение вакантной должности директора Одесского территориального управления, юрисдикция которого охватывает Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую области. Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны в течение 15 календарных дней подать необходимые документы в бюро.

Конкурс проводится уже в третий раз. В апреле 2016 отклонили кандидатуру Семена Кривоноса, который оказался фигурантом уголовного дела. 14 января конкурсная комиссия НАБУ рекомендовала к назначению директором Одесского территориального управления Бюро Дмитрия Руденко. Однако его кандидатура также была отклонена после протестов общественности, поскольку Д.Руденко был причастен к преследованию винницкого правозащитника Дмитрия Гройсмана.