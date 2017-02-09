Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 февраля 2017 года, 12:12

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

КМУ нашел источник для финансирования строительства дорог

09 февраля 2017 года Источник:Finance.Ua

Кабинет министров предлагает направить средства, которые могут высвободиться от реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проводимой Национальным банком Украины и Министерством финансов, на строительство дорог.

Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе совещания в правительстве с участием главы правительства Владимира Гройсмана, главы НБУ Валерии Гонтаревой и руководства дорожных госхолдингов.

В частности, в ходе заседания глава правительства отметил, что реструктуризация (репрофайлинг) ОВГЗ позволит сэкономить порядка 15 млрд грн, которые можно направить в качестве дополнительного финансирования на дороги.

Это, по его мнению, позволит в 2,5 раза увеличить бюджет дорожных работ по сравнению с 2016 годом.

При этом Гройсман подчеркнул, что глава государства – Петр Порошенко – полностью разделяет это предложение, поскольку строительство дорог является одним из ключевых приоритетов.

«Ориентировочная сумма с учетом ресурса от репрофайлинга составит около 35 млрд грн, – цитирует пресс-служба В.Гройсмана. – Это ощутимый объем для страны. Главное – логистика».

Он напомнил, что сегодня есть три ключевых источника финансирования всех дорожных работ – госбюджет, средства международных финансовых организаций и внутренние источники.

«Система готова к масштабному строительству дорог, начато возрождение автодорожного хозяйства, подготовлена проектная документация, подготовлены техника и материалы. Вопрос дорог имеет очень важное значение. Соединение торговых коридоров с морскими портами позволит играть существенную роль в перемещении товаров», – сказал глава правительства.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (998) от 07/02/17 Свежий номер

Таможенное право

№ 6 (998)
Документы и аналитика

МКАСимальное ускорение

Судебная практика

Тождество правосудия

Тема номера:

Блок-пост

Частная практика

Обстановка по требованию

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
    aequo
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом