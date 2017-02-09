КМУ нашел источник для финансирования строительства дорог

Кабинет министров предлагает направить средства, которые могут высвободиться от реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проводимой Национальным банком Украины и Министерством финансов, на строительство дорог.
Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе совещания в правительстве с участием главы правительства Владимира Гройсмана, главы НБУ Валерии Гонтаревой и руководства дорожных госхолдингов.
В частности, в ходе заседания глава правительства отметил, что реструктуризация (репрофайлинг) ОВГЗ позволит сэкономить порядка 15 млрд грн, которые можно направить в качестве дополнительного финансирования на дороги.
Это, по его мнению, позволит в 2,5 раза увеличить бюджет дорожных работ по сравнению с 2016 годом.
При этом Гройсман подчеркнул, что глава государства – Петр Порошенко – полностью разделяет это предложение, поскольку строительство дорог является одним из ключевых приоритетов.
«Ориентировочная сумма с учетом ресурса от репрофайлинга составит около 35 млрд грн, – цитирует пресс-служба В.Гройсмана. – Это ощутимый объем для страны. Главное – логистика».
Он напомнил, что сегодня есть три ключевых источника финансирования всех дорожных работ – госбюджет, средства международных финансовых организаций и внутренние источники.
«Система готова к масштабному строительству дорог, начато возрождение автодорожного хозяйства, подготовлена проектная документация, подготовлены техника и материалы. Вопрос дорог имеет очень важное значение. Соединение торговых коридоров с морскими портами позволит играть существенную роль в перемещении товаров», – сказал глава правительства.
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