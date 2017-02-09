Депутаты определились с кандидатом в конкурсную комиссию по отбору в НАПК

Верховный Совет Украины поддержал за основу и в целом проект постановления №5418 «Об определении кандидатуры в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата в члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции». За документ с третьего раза проголосовали 226 парламентариев (сначала 210 и 217 народных избранников).
Так, в состав конкурсной комиссии входит, в частности, лицо, определенное парламентом по представлению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Таким образом, парламент назначил председателя Антикоррупционного комитета Ассоциации украинских юристов, заведующего кафедрой конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олега Марцеляка.
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