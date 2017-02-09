Сегодня 09 февраля 2017 года, 12:12

В Минюсте разработали Порядок проверки электронных деклараций

Специалисты Минюста, Секретариата Кабинета министров и представители экспертной среды разработали Порядок проверки электронных деклараций. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Кабинете министров сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«Во исполнение поручения Премьер-министра по решению проблемы с бездействием НАПКа, которое в течение 6 месяцев не смогло разработать нормальный Порядок проведения проверки электронных деклараций чиновников, был дан старт соответствующей рабочей группе. Ее участники, а это специалисты секретариата Кабинета министров, Министерства юстиции и привлеченные эксперты, наработали за неделю порядок, НАПК не могло разработать в течение почти 6 месяцев», - отметил глава Минюста.

Он отметил: предложенный вариант порядке содержит четкие положения о проведении проверки. В частности, срок проведения проверок должен составлять 60 дней. В отдельных случаях, когда нужно провести сбор дополнительных доказательств, он может быть продлен, но не более чем на 30 дней. То есть, максимальный срок проведения проверки составит 90 дней.

По его словам, было четко определено, что проверки начинаются решением НАПК, который определяет соответствующих уполномоченных лиц для проведения проверки. Уполномоченные лица обязаны собрать достаточный объем доказательств, свидетельствующих о соответствии или несоответствии декларации действительности, является основанием для привлечения лица к ответственности.

«Мы четко определили алгоритм действия НАПК в случае установления фактов незаконного обогащения. Этот алгоритм сводится к тому, что все материалы безотлагательно должны передаваться в НАБУ для принятия решения о возбуждении уголовного производства. Мы предусмотрели в данном проекте четкую инструкцию по привлечению к ответственности декларантов, которые заполнили декларацию с нарушениями или сказали ложную информацию», - отметил министр юстиции.

Так же четко прописаны основные принципы проведения проверки, порядок ее проведения а также получения объяснений в декларантов. В то же время, ограниченные возможности для манипуляций с направлением запросов в различные страны с целью затягивания проверки.

Он напомнил, что главным запросом общества на сегодня реальная и эффективная борьба с коррупционерами-чиновниками.