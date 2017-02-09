Чехия удвоила квоты на трудоустройство украинцев

Чешское правительство решило удвоить квоту на трудоустройство граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек.
Как сообщается, на данный момент в Чехии самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе.
«Мы одобрили расширение программы в Украине», – сказал Л.Заоралек, добавив, что Чехия сможет трудоустроить около 7,6 тыс. украинцев, что в два раза больше, чем до сих пор.
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