он же e-mail

Сегодня 09 февраля 2017 года, 10:41

АМКУ оштрафовал «Киевэнерго» за монополизм

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета установила, что «Киевэнерго» нарушило законодательство о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке передачи электроэнергии. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

«Временная административная коллегия установила, что «Киевэнерго» создавало препятствия доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНТ), в частности, ООО «ЭК Енолл» и ЗАО «Карбон» на рынок поставки электроэнергии», – сообщает комитет.

Согласно сообщению, «Киевэнерго» ограничивало ПНТ в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в Киеве, в частности, путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии.

Такие действия «Киевэнерго» признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке передачи электрической энергии собственными местными локальными электросетями на территории Киева.

За указанное нарушение на ПАО «Киевэнерго» наложен штраф в размере 17,958 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Киевская администрация не планирует продлевать контракт с «Киевэнерго» по управлению тепловыми активами города.

Как известно, основными владельцами «Киевэнерго» является ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова (72%) и государство в лице НАК «Энергетическая компания Украины» (25%).