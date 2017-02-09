Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 февраля 2017 года, 10:41

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Адвокаты Шевченковского района столицы получили поддельные приглашения на собрание

09 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Совета адвокатов Киевской области обнародована информация о рассылке поддельных приглашений на собрание адвокатов Шевченковского района столицы. Как обращают внимание в Совете адвокатов, собрание адвокатов Шевченковского района состоятся 17 февраля в помещении Национального союза кинематографистов Украины «Дом Кино», который находится по адресу: г.Киев, ул. Саксаганского, 6.

В поддельных приглашениях говорится о дате 25 марта 2016 (!) года, и указан другой адрес - помещение «Украинского дома» на Крещатике, где такие сборы проводились в прошлом году.

В Совете адвокатов Киевской области призывают быть бдительными, не поддаваться на провокации, и еще раз подчеркивают, что собрание адвокатов состоятся 17 февраля 2017 года, а сама Конференция - 18 февраля 2017 года.

Для адвокатов, рабочее место которых зарегистрировано в Оболонском районе города Киева, Подольском районе города Киева, Дарницком районе города Киева, Деснянском районе города Киева, Печерском районе города Киева, Голосеевском районе города Киева, Соломенском районе города Киева, Святошинском районе города Киева, Днепровском районе города Киева собрания проводятся в помещении ГП Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», который находится по адресу: г.Киев, ул. Крещатик 2.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

тт 09 февраля 2017 года 10:32 #

Ничего нового - финансовые ресурсы.

Ужос 09 февраля 2017 года 10:23 #

шо творится)))))))))))

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (998) от 07/02/17 Свежий номер

Таможенное право

№ 6 (998)
Документы и аналитика

МКАСимальное ускорение

Судебная практика

Тождество правосудия

Тема номера:

Блок-пост

Частная практика

Обстановка по требованию

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом