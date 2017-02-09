Адвокаты Шевченковского района столицы получили поддельные приглашения на собрание

На сайте Совета адвокатов Киевской области обнародована информация о рассылке поддельных приглашений на собрание адвокатов Шевченковского района столицы. Как обращают внимание в Совете адвокатов, собрание адвокатов Шевченковского района состоятся 17 февраля в помещении Национального союза кинематографистов Украины «Дом Кино», который находится по адресу: г.Киев, ул. Саксаганского, 6.
В поддельных приглашениях говорится о дате 25 марта 2016 (!) года, и указан другой адрес - помещение «Украинского дома» на Крещатике, где такие сборы проводились в прошлом году.
В Совете адвокатов Киевской области призывают быть бдительными, не поддаваться на провокации, и еще раз подчеркивают, что собрание адвокатов состоятся 17 февраля 2017 года, а сама Конференция - 18 февраля 2017 года.
Для адвокатов, рабочее место которых зарегистрировано в Оболонском районе города Киева, Подольском районе города Киева, Дарницком районе города Киева, Деснянском районе города Киева, Печерском районе города Киева, Голосеевском районе города Киева, Соломенском районе города Киева, Святошинском районе города Киева, Днепровском районе города Киева собрания проводятся в помещении ГП Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», который находится по адресу: г.Киев, ул. Крещатик 2.
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