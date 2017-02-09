Сегодня 09 февраля 2017 года, 10:41

Парламент планирует сегодня рассмотреть законопроект о спецконфискации

Верховный Совет Украины сегодня рассмотрит законопроект №5577 «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно механизма взыскания необоснованных активов в пользу государства в порядке гражданского судопроизводства» (подробнее о законопроекте читайте в статье Даль моде). Об этом говорится в повестке дня на сайте Верховного совета. Докладчиком выступит министр юстиции Павел Петренко.

Также сегодня парламент рассмотрит проект закона о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины (относительно рассмотрения дел с участием присяжных), а также проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обретения полномочий сельских, поселковых, городских голов (второе чтение).

Кроме этого, парламент рассмотрит проект постановления о внесении изменения в постановление «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменение и установление границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области».