Парламент планирует сегодня рассмотреть законопроект о спецконфискации

Верховный Совет Украины сегодня рассмотрит законопроект №5577 «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно механизма взыскания необоснованных активов в пользу государства в порядке гражданского судопроизводства» (подробнее о законопроекте читайте в статье Даль моде). Об этом говорится в повестке дня на сайте Верховного совета. Докладчиком выступит министр юстиции Павел Петренко.
Также сегодня парламент рассмотрит проект закона о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины (относительно рассмотрения дел с участием присяжных), а также проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обретения полномочий сельских, поселковых, городских голов (второе чтение).
Кроме этого, парламент рассмотрит проект постановления о внесении изменения в постановление «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменение и установление границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области».
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