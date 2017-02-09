НБУ увеличил банкам лимит покупки валюты на межбанке

Национальный банк Украины смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом говорится в постановлении НБУ №7 от 7 февраля.
«До сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривны не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка», - говорится в сообщении.
Как отмечается, отныне размер чистой покупки банками валюты сможет быть больше - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка.
«Это даст банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом - возможности более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка», - сообщает НБУ.
Постановление вступает в силу с 9 февраля 2017 года.
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