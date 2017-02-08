ВККС объявила двум судьям строгий выговор

Вчера, 7 февраля, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины решался вопрос о привлечении судей к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ВККС.
Комиссия решила применить к судьям апелляционного суда Днепропетровской области Пономарь Зое Михайловне и Бараннику Александру Петровичу дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора - с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.
Отложено рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности в отношении:
• Ридник Ирины Юрьевны - судьи Коминтерновского районного суда Одесской области;
• Титовой Тамары Анатольевны - судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области;
• Грищенко Ирины Алексеевны - судьи Дзержинского районного суда города Харькова;
• Ивченко Виталия Борисовича - судьи Приморского районного суда города Одессы;
• Роика Дмитрия Ярославовича - судьи Малиновского районного суда города Одессы.
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