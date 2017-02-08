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Сегодня 08 февраля 2017 года, 18:01

ВККС объявила двум судьям строгий выговор

Вчера, 7 февраля, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины решался вопрос о привлечении судей к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ВККС.

Комиссия решила применить к судьям апелляционного суда Днепропетровской области Пономарь Зое Михайловне и Бараннику Александру Петровичу дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора - с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

Отложено рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности в отношении:

• Ридник Ирины Юрьевны - судьи Коминтерновского районного суда Одесской области;

• Титовой Тамары Анатольевны - судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области;

• Грищенко Ирины Алексеевны - судьи Дзержинского районного суда города Харькова;

• Ивченко Виталия Борисовича - судьи Приморского районного суда города Одессы;

• Роика Дмитрия Ярославовича - судьи Малиновского районного суда города Одессы.