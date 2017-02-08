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Эксперты обсудили вопросы, связанные с защитой трудовых прав украинцев за рубежом

08 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Проблемные вопросы, связанные с защитой трудовых прав украинцев за рубежом сегодня обсудили в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости во время симпозиума «Роль частных агентств занятости в обеспечении легального трудоустройства за рубежом». Инициаторами мероприятия выступили Государственная служба занятости и ООО «Виза Стафф Интернешенал».

Открывая мероприятие Валерий Ярошенко, в. о. председателя Службы, отметил, что трудовая миграция это актуальная проблема, которая касается множества украинцев. Кроме того, он привел целый ряд случаев, когда агентства по трудоустройству нарушают права украинцев, а некоторые из них вообще ведут свою хозяйственную деятельность незаконно.

«Нам необходимо усовершенствовать законодательство в этой сфере, а также приложить все усилия для того чтобы повысить правовую культуру граждан которые выезжают на заработки в другие страны», — уверен он.

В свою очередь Сергей Кикина, директор департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины, рассказал, что в 2016 году существенно увеличилось количество от субъектов хозяйствования на получение лицензии об оказании услуг по трудоустройству за границей.

«Трудовая миграция является природным явлением, но социально-ответственного бизнеса в этой сфере очень мало», — уверен Сергей Гулец, сооснователь ООО «Виза Стафф Интернешенал».

Подполковник Администрации Пограничной службы Украины Инна Буреш привела статистику по жертвам трудовой миграции. В частности, по ее словам сегодня на первое место вышла трудовая эксплуатация, в том числе попрошайничество.

Об аспектах трудоустройства в республике Польша и ситуации на рынке труда в целом рассказал Иренеуш Дерек, председатель правления Международной ректрутинговой группы GLOBAL JOB GATE, (г. Варшава). По словам спикера более 4 млн. поляков планируют выехать на запад и уже 38% компаний готовы принять на работу граждан Украины.

«Более 90% агентств по трудоустройству работают за пределами правового поля как в нашей стране, так и в Польше. Наша задача сегодня повысить правовую грамотность граждан, а также предоставить правовую помощь тем, агентствам, которые готовы быть социально-ответственными и стоять на защите прав граждан», — продолжил тему Ярослав Романчук, управляющий партнер Международного правового центра EUCON.

Также он рассказал, что сегодня для украинских студентов, обучающихся в Республике Польша уже существуют два проекта по трудоустройству: школа стартапов и студенческая биржа труда.

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