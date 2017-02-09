Сегодня 09 февраля 2017 года, 09:10

Правительство расширило перечень студентов, которым будут платить стипендии с 2017 года

Во время сегодняшнего заседания правительства были внесены изменения в постановление правительства от 28 декабря 2016 № 1045, которое регулирует порядок выплат социальных стипендий студентам вузов.

В частности, было введена выплата социальных стипендий таким категориям студентов:

• Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

• Лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

• Шахтерам, которые имеют стаж подземной работы не менее 3 лет;

• Лицам, родители которых являются шахтерами, имеющих стаж подземной работы не менее 15 лет или погибли в результате несчастного случая на производстве или стали инвалидами I или II группы;

• Лицам, которые признаны участниками боевых действий и их детям;

• Детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов;

• Детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста;

• Детям, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Для получения социальной стипендии студенты обращаются в свой вуз с заявлением, в котором указывают следующие сведения: фамилия, имя и отчество; число, месяц, год рождения; зарегистрированое и фактическое место жительства; основание для получения социальной стипендии.

К заявлению прилагаются копии следующих документов: паспорта гражданина Украины; свидетельства о рождении; справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов; студенческого билета.

Кроме того, студенты дополнительно представляют следующие документы: копию решения органа опеки и попечительства о предоставлении статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки; копию свидетельства о смерти родителей; копию удостоверения личности, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы, установленного образца; акт о несчастном случае, связанном с производством, по форме Н-1; копию справки медико-социальной экспертизы; копию удостоверения участника боевых действий установленного образца; документ, подтверждающий гибель (пропажи без вести) одного из родителей.

Социальная стипендия назначается на весь период обучения начиная с месяца обращения за ее предоставлением и выплачивается ежемесячно в размере:

• Студентам вузов I-II уровня аккредитации, которые имеют право на назначение социальных стипендий - 750 гривен;

• Студентам вузов III-IV уровня аккредитации, которые имеют право на назначение социальных стипендий, - 1000 гривен;

• Студентам вузов I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов (курсантов) высшего учебного заведения, в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, - 2000 гривен.

По решению правительства, изменения применяются с 1 января 2017.