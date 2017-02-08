Сегодня 08 февраля 2017 года, 16:30

Из всех желающих пройти обучение на частных исполнителей, большинство — 52% — это государственные исполнители

Сегодня в информационном агентстве «УКРИНФОРМ» состоялся пресс-брифинг заместителя Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергея Шкляра на тему «Конкурсный отбор частных исполнителей. Актуальные вопросы». Как отмечалось в ходе встречи с журналистами, около 800 человек уже изъявили желание освоить новую профессию частных исполнителей: из 726 лиц, подавших документы на прохождение соответствующих курсов обучения, все были допущены к обучению.

Отметим, что согласно Закону Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других лиц» и Порядка допуска к профессии частного исполнителя, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 25.10.2016 года, проведением учебных курсов по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов будет заниматься Институт права и последипломного образования Минюста. На данный момент, по информации профильного министерства, уже были сформированы три группы слушателей (по 210 человек в каждой), формирование четвертой (в ее составе сейчас 96 лиц) еще продолжается.

Само обучение будет проводиться в три этапа. Ориентировочный график обучения следующий: первый этап — с 27 февраля по 27 марта (даты с учетом праздников), второй — с 3-го по 29 апреля, третий — с 10 мая по 10 июня с.г.

Как отмечалось, из 726 желающих получить знания в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов и работать в качестве частных исполнителей, большинство — 52% — составили государственные исполнители, а количество адвокатов и арбитражных управляющих незначительное (всего 3% и 2% соответственно).