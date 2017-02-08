В СЕ внедрили поисковую систему для отслеживания исполнения постановлений Евросуда

Департамент Совета Европы по вопросам исполнения постановлений внедрил новую поисковую систему, призванную улучшить информирование о процессе исполнения постановлений Европейского суда по правам человека и транспарентность этого процесса: HUDOC-EXEC.
Эта новая поисковая система (основанная на HUDOC-CEDH, поисковой системе Европейского суда по правам человека) предоставляет, через уникальный интерфейс, доступ к документации, касающейся всех дел, которые находятся на контроле Комитета министров, а также ко всем делам, закрытым на основании итоговой резолюции. Поиск может осуществляться по многочисленным критериям, таким как государство, дата, состояние исполнения, характер нарушение, тема и т.д.
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