Сегодня 08 февраля 2017 года, 16:30

Фонд гарантирования по-новому продаст активы четырех банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц в рамках пилотного проекта в сфере реализации активов неплатежеспособных банков апробирует новый подход к продаже активов. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Как сообщается, начальная цена лотов на первые торги будет устанавливаться по балансовой стоимости (при условии, что она не меньше оценочной), а сами активы непрерывно будут перевыставляться на торги до тех пор, пока не будут проданы.

Участие в проекте примут четыре банка - Евробанк, Фидобанк, банк «Хрещатик» и Укргазпромбанк.

«Первые лоты, которые будут выставляться на аукцион по новой системе, уже прошли предпродажную подготовку», - говорится в сообщении.

Фонд отмечает, что главной новацией является то, что перевыставление лотов будет происходить автоматически (без повторных разбирательств и решений исполнительной дирекции) до момента продажи. Также предусмотрена возможность объединения лотов и продажа их в составе пулов.