Сегодня 08 февраля 2017 года, 16:30

Министр юстиции обвинил НАПК в блокировании назначения победителей конкурсов на госслужбу

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) блокирует назначение победителей конкурсов на государственную службу, не предоставляя выводов специальной проверки кандидатов.

«Почему у нас сейчас проблема со спецпроверками по всем без исключения кандидатам, которые идут на должности по конкурсам, не только на должности руководителей центральных органов исполнительной власти, но и к главным специалистам в регионах? Национальное агентство по предотвращению коррупции, которое должно предоставлять один из выводов по спецпроверке, просто этого не делает с 1 января, саботируя работу», - сказал П.Петренко в ходе заседания Кабинета министров в среду, 8 февраля.

Министр отметил, что НАПК не выполняет свою функцию.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман поручил ускорить прохождение спецпроверок. Отметим, спецпроверка проводится в отношении кандидатов на должности государственной службы после их победы на конкурсе. Без ее прохождения победитель конкурса не может быть назначен.