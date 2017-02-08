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Сегодня 08 февраля 2017 года, 18:01

Парламент разрешил телеком-операторам прокладывать сети по электроопорам

Верховный Совет принял во втором чтении и в целом законопроект №4159 «О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей». «За» проголосовали 246 народных избранников.

Указанным документом устанавливаются единые четкие правила для развития всей отрасли. С начала независимости операторам приходилось отдельно договариваться с владельцами разнообразной инфраструктуры о доступе к их объектам (линиям электропередач, подземных канализаций, подъездов многоквартирных домов).